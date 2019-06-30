Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за вымогательство денег у бизнесмена
В Северной Осетии в июне задержали сотрудника прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве взятки
Читайте также:
Речь идет от 38-летнем советнике юстиции Сослане Созанове. По версии следствия, он вымогал деньги у представителя коммерческих структур Северной Осетии. За деньги он обещал общее покровительство предпринимательской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГСУ СК России по СКФО.
Против сотрудника прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (Получении взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.