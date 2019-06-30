Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за вымогательство денег у бизнесмена

Северная Осетия

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В Северной Осетии в июне задержали сотрудника прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве взятки

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Речь идет от 38-летнем советнике юстиции Сослане Созанове. По версии следствия, он вымогал деньги у представителя коммерческих структур Северной Осетии. За деньги он обещал общее покровительство предпринимательской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГСУ СК России по СКФО.

Против сотрудника прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (Получении взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Взятка Прокуратура
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Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за вымогательство денег у бизнесмена
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