Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за вымогательство денег у бизнесмена

В Северной Осетии в июне задержали сотрудника прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве взятки

Речь идет от 38-летнем советнике юстиции Сослане Созанове. По версии следствия, он вымогал деньги у представителя коммерческих структур Северной Осетии. За деньги он обещал общее покровительство предпринимательской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГСУ СК России по СКФО.

Против сотрудника прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (Получении взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.