Подросток получил сотрясение мозга, попав под легковушку в Сочи

ДТП случилось в 19:00 на улице Донской Центрального района. По предварительным данным, подросток переходил дорогу слева направо в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода. В это время на него наехал 36-летний водитель автомобиля Lada Priora.

Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб нижних конечностей. Его доставили в детскую больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.