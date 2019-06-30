Подросток получил сотрясение мозга, попав под легковушку в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 29 июня легковой автомобиль сбил 14-летнего мальчика, переходившего дорогу

ДТП случилось в 19:00 на улице Донской Центрального района. По предварительным данным, подросток переходил дорогу слева направо в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода. В это время на него наехал 36-летний водитель автомобиля Lada Priora.

Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб нижних конечностей. Его доставили в детскую больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 28 июня машина насмерть сбила 14-летнего скейтбордиста.

Дети ДТП Сочи
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