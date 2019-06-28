На судью Темрюкского райсуда заведут дело о взятках и несправедливых приговорах

Краснодарский край

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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева

Такое решение коллегия приняла на заседании 28 июня.

«Удовлетворено представление председателя СК РФ Бастрыкина и дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Грачева», — говорится в сообщении коллегии.

Грачева подозревают в получении взятки (п. «п» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Как писали Юга.ру, о согласии возбудить против него уголовное дело глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил краевую ККС в апреле.

Подробности эпизодов с участием Грачева пока неизвестны.

Согласно информации на сайте Темрюкского райсуда, Павел Анатольевич Грачев является федеральным судьей, бессрочно получил полномочия судьи 4 сентября 2000 года. Указ об этом был подписал президентом РФ.

Напомним, в апреле судью районного суда Анапы лишили полномочий за решение по земле в прибрежной зоне Большого Утриша. А против судьи Динского райсуда могут возбудить административное дело за побои, нанесенные жительнице Динской. 

Следственный комитет Суд Темрюкский район
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На судью Темрюкского райсуда заведут дело о взятках и несправедливых приговорах
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