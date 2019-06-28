В поселках Сочи ливни подтопили улицы, дворы и дома

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в поселке Кудепста подтопило улицу Искры. Вода зашла в один частный дом, где проживает 10 человек, пять из них — дети. От пункта временного размещения они отказались.

Также подтопило пять придомовых территорий с хостинской стороны; со стороны Адлера по переулку Тихому — три дачных домика. Эвакуация жителей не требуется, вода уже полностью ушла.