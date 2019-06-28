В сочинском селе Лесное восстановили энергоснабжение, прерванное из-за непогоды

Партнерский Краснодарский край

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Энергетики вернули свет жителям села Лесного Адлерского района Сочи

Вечером 28 июня из-за ливня в Лесном подмыло опору, и энергоснабжение потребителей было частично нарушено.

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«Бригады Сочинских электросетей (компания "Россети Кубань") после поступления сигнала о локальном технарушении энергоснабжения незамедлительно приступили к ремонтным работам. В настоящее время энергоснабжение восстановлено по резервной схеме — от дизель-генераторов», — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас специалисты продолжают работы по замене опоры.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за смерчей и ливней с градом объявлено штормовое предупреждение, которое продолжает действовать до 30 июня.

Сочи Энергетика
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