Вода в поселке Краснодарском, где отравились более 20 человек, заражена бактериями — Роспотребнадзор

Краснодарский край

Распечатать

Проверка Роспотребнадзора выявила несоответствие санитарным нормам воды в поселке Краснодарском в Краснодаре

Пробы питьевой воды на водозаборе и в распределительной сети исследовали специалисты лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

«Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды на водозаборе на вирусологические показатели — отрицательные, по микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в Краснодарском продолжаются мероприятия по промывке и дезинфекции резервуара и водопроводных сетей. После завершения работ воду проверят повторно.

Как сообщали Юга.ру, с 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на кишечную инфекцию обратились 24 жителя поселка Краснодарского. В связи с массовым отравлением следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка и отвечает за качество поставляемой воды, — ИП Карапетян. Власти города взяли ситуацию на контроль, прекратили подачу воды в поселке и организовали ее подвоз цистернами. 

27 июня водоснабжение начали возобновлять, однако по трубам пустили не питьевую, а техническую, сильно хлорированную воду — чтобы прочистить и дезинфицировать трубы.

Водоснабжение Краснодар Отравления Роспотребнадзор
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На судью Темрюкского райсуда заведут дело о взятках и несправедливых приговорах
В поселках Сочи ливни подтопили улицы, дворы и дома
Сочинский застройщик Пруидзе получил пять лет по делу о хищении и отмывании 217 млн рублей
Краснодарка украла у знакомого 700 тыс. рублей, чтобы съездить на Черное море
Вода в поселке Краснодарском, где отравились более 20 человек, заражена бактериями — Роспотребнадзор
В Сочи очевидцы засняли играющих на стройке детей. К ним приехала комиссия мэрии, казаки и полиция

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале