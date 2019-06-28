Вода в поселке Краснодарском, где отравились более 20 человек, заражена бактериями — Роспотребнадзор

Сейчас в Краснодарском продолжаются мероприятия по промывке и дезинфекции резервуара и водопроводных сетей. После завершения работ воду проверят повторно.

«Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды на водозаборе на вирусологические показатели — отрицательные, по микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пробы питьевой воды на водозаборе и в распределительной сети исследовали специалисты лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Как сообщали Юга.ру, с 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на кишечную инфекцию обратились 24 жителя поселка Краснодарского. В связи с массовым отравлением следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка и отвечает за качество поставляемой воды, — ИП Карапетян. Власти города взяли ситуацию на контроль, прекратили подачу воды в поселке и организовали ее подвоз цистернами.

27 июня водоснабжение начали возобновлять, однако по трубам пустили не питьевую, а техническую, сильно хлорированную воду — чтобы прочистить и дезинфицировать трубы.