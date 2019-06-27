На владельца сочинского дельфинария завели дело за браконьерский вылов краснокнижных дельфинов

Владелец одного из дельфинариев Сочи попал под следствие за незаконную добычу краснокнижных афалин

«В 2017 году сотрудники правоохранительных структур вскрыли факт браконьерского вылова дельфинов. Оперативники установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

При проверке дельфинария обнаружили трех таких дельфинов — две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныша. Документов на содержание афалин владелец предоставить не смог.

По факту незаконной ловли афалин возбудили уголовное дело. Для того, чтобы подтвердить родство обнаруженных животных, назначили генетическую экспертизу животных. Ее проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов Москвы. В дальнейшем такую практику планируется применять, чтобы выявлять недобросовестных владельцев дельфинариев, которые выдают диких дельфинов за рожденных в неволе.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани с начала года погибли 167 дельфинов.