В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка
В Сочи полиция задержала вора в федеральном розыске, которого местные жители приняли за Сергея Цапка
«Находящийся в федеральном розыске Виталий Никифоров задержан в Сочи», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В пресс-службе ГУ МВД России по краю рассказали, что сочинские полицейские задержали вора, который был в федеральном розыске. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Адлерского района решили остановить для проверки документов мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев полицейских, он сменил направление движения и попытался скрыться.
Проверка по базам учета МВД России показала, что 32-летний житель Кореновского района является фигурантом пяти уголовных дел по статье о краже (ч. 2 и 3, ст. 158 УК РФ).
Как сообщали Юга.ру, в июне в Сочи местные жители на месте ДТП заметили человека, похожего на Сергея Цапка. Когда установили личность человека, который был на фотографии с места аварии, оказалось, что это уроженец Бишкека Виталий Никифоров, вор в федеральном розыске.
Сергей Цапок, осужденный за организацию убийства 12 человек в Кущевской, умер в июле 2014 года в одиночной камере краснодарского СИЗО № 1 от острой сердечной недостаточности, вызванной закупоркой легочной артерии.
Прокуратура провела проверку по факту смерти Цапка и подтвердила причину смерти. Однако дядя умершего Николай Цапок и бизнесмен Вячеслав Цеповяз не поверили, что главарь банды умер своей смертью.
В 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова нашли тела 12 человек. По подозрению в организации убийств задержали Сергея Цапка и еще более десяти человек, причастных к преступлению.
В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек.
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