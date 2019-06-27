В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

В Сочи полиция задержала вора в федеральном розыске, которого местные жители приняли за Сергея Цапка

«Находящийся в федеральном розыске Виталий Никифоров задержан в Сочи», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю рассказали, что сочинские полицейские задержали вора, который был в федеральном розыске. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Адлерского района решили остановить для проверки документов мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев полицейских, он сменил направление движения и попытался скрыться.

Проверка по базам учета МВД России показала, что 32-летний житель Кореновского района является фигурантом пяти уголовных дел по статье о краже (ч. 2 и 3, ст. 158 УК РФ).

Как сообщали Юга.ру, в июне в Сочи местные жители на месте ДТП заметили человека, похожего на Сергея Цапка. Когда установили личность человека, который был на фотографии с места аварии, оказалось, что это уроженец Бишкека Виталий Никифоров, вор в федеральном розыске.