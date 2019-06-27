Вузы Краснодарского края не смогли попасть в сотню лучших в стране

27 июня редакция журнала Forbes представила рейтинг высших учебных заведений России. Составители учитывали не только качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы студентов.

Лучшими вузами страны были названы Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», МГИМО и Московский физико-технический институт. Единственным представителем ЮФО в списке Forbes стал Южный Федеральный Университет в Ростове-на-Дону. Год назад в сотню лучших попал КубГУ, занявший 92-е место в рейтинге.

Для составления рейтинга учитывались данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 российских вузов, подготовленного Министерством образования. В список критериев, повлиявших на подсчет, попали также средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров, топ-менеджеров и успешных чиновников.

В итоге Forbes провел анализ по 10 показателям, сгруппированных на три составляющие: качество образования, качество выпускников, фактор Forbes, учитывающий «элитность» вуза и долю предпринимателей в числе выпускников.