Журнал Forbes составил топ-100 университетов России. Кубанских вузов в нем нет

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Вузы Краснодарского края не смогли попасть в сотню лучших в стране

27 июня редакция журнала Forbes представила рейтинг высших учебных заведений России. Составители учитывали не только качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы студентов.

Лучшими вузами страны были названы Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», МГИМО и Московский физико-технический институт. Единственным представителем ЮФО в списке Forbes стал Южный Федеральный Университет в Ростове-на-Дону. Год назад в сотню лучших попал КубГУ, занявший 92-е место в рейтинге.

Для составления рейтинга учитывались данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 российских вузов, подготовленного Министерством образования. В список критериев, повлиявших на подсчет, попали также средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров, топ-менеджеров и успешных чиновников.

В итоге Forbes провел анализ по 10 показателям, сгруппированных на три составляющие: качество образования, качество выпускников, фактор Forbes, учитывающий «элитность» вуза и долю предпринимателей в числе выпускников.

Вузы Образование Рейтинги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Журнал Forbes составил топ-100 университетов России. Кубанских вузов в нем нет
Выставка художника-диссидента о подушках открылась в Адыгее
Похолодание до 10 °С и грозовые ливни. На Крым надвигается скандинавский циклон
В Сочи сделали клумбы из старых джинсов
На Кубани лишились мандатов три депутата, скрывшие доходы от продажи машин и недвижимости
Евкуров станет замминистра обороны РФ — «Ъ»

Лента новостей

Статьи

Интервью с краснодарским топ-менеджером самого надежного банка по версии Forbes

О том, как быть лучшими и чего ждут от банка клиенты

Статьи

Стрельба, гонки и насилие. Повышают ли компьютерные игры уровень агрессии

Интервью с киберпсихологом

Статьи

15 нудистских пляжей Краснодарского края

Обзор нудистских пляжей на Черном море

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале