В Сочи сделали клумбы из старых джинсов

Клумбы разбили в старых джинсах. Это место стало популярной фотозоной у туристов.

«Жители Сочи украшают свои дома и дворы. Всего к лету в городе высадили 500 тыс. новых цветов, которые будут украшать курорт вплоть до октября. Среди новинок весенне-летнего ассортимента — биденсы, космея, петхоа», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи открыли футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов, использованных на чемпионате мира по футболу 2018 года.