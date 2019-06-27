В Сочи сделали клумбы из старых джинсов

Краснодарский край

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Жители сочинского поселка Кудепста установили на улицах цветники оригинальной формы

Клумбы разбили в старых джинсах. Это место стало популярной фотозоной у туристов.

«Жители Сочи украшают свои дома и дворы. Всего к лету в городе высадили 500 тыс. новых цветов, которые будут украшать курорт вплоть до октября. Среди новинок весенне-летнего ассортимента — биденсы, космея, петхоа», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи открыли футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов, использованных на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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