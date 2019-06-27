В Сочи сделали клумбы из старых джинсов
Жители сочинского поселка Кудепста установили на улицах цветники оригинальной формы
Клумбы разбили в старых джинсах. Это место стало популярной фотозоной у туристов.
«Жители Сочи украшают свои дома и дворы. Всего к лету в городе высадили 500 тыс. новых цветов, которые будут украшать курорт вплоть до октября. Среди новинок весенне-летнего ассортимента — биденсы, космея, петхоа», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи открыли футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов, использованных на чемпионате мира по футболу 2018 года.
О том, как быть лучшими и чего ждут от банка клиенты
Интервью с киберпсихологом
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.