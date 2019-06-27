Более 1,3 тыс. многоквартирных домов собираются капитально отремонтировать на Дону в 2019 году
В Ростовской области в 2019 году планируют провести капитальный ремонт более чем в 1,3 тыс. многоквартирных домов
«Сегодня полностью выполнен ремонт в 242 многоквартирных домах, причем с опережением намеченных сроков, предусмотренных договорами подряда», — сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
Работы уже ведутся в 12 городских округах и 26 районах. Одним из участников программы капремонта стали Шахты. В июне представители СМИ проинспектировали там ход работ.
Заместитель директора областного Фонда капремонта Василий Прудников отметил, что в Шахтах большинство вошедших в программу домов — здания, построенные с 20-х по 60-е годы прошлого века.
«В них меняют инженерные системы, перекрывают кровли, делают фасады. Около 15 объектов уже полностью готовы», — сказал Прудников.
Многоквартирный дом на проспекте Чернокозова, 150 капитально ремонтируется уже второй год. В 2018 году здесь привели в порядок фасад и укрепили фундамент, в нынешнем году там заменят системы отопления и электроснабжения, рассказали 27 июня в пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области.
В этом году в доме заработает новая энергоэффективная системы отопления с погодозависимой автоматикой, как по соседству: трехэтажный многоквартирный дом на проспекте Чернокозова, построенный полвека назад, полностью отремонтировали еще в прошлом году. Капремонт проводился в три этапа: в 2016 году менялись инженерные системы, в 2017-м — кровля, в 2018-м — фасад.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году на Кубани планируют потратить более 2 млрд рублей на капремонт многоэтажек.
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