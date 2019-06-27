Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек рядом с Олимпийским парком в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи на Олимпийском проспекте 26 июня при столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека

Авария случилась в 23:00 на Олимпийском проспекте. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля каршеринга Kia Rio выехала встречную полосу и столкнулась с машиной такси Renault Logan. За рулем этой иномарки находился 39-летний мужчина, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате пострадали четыре человека. Водителям такси и машины каршеринга оказали разовую медицинскую помощь. Трехлетнему ребенку, который находилс в такси, назначили амбулаторное лечение, его мать госпитализировали в больницу.

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Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи вечером 24 июня произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали двое детей и двое взрослых. Позже выяснилось, что водитель автобуса отвлекся на телефон.

Дети ДТП Сочи
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