Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек рядом с Олимпийским парком в Сочи
В Сочи на Олимпийском проспекте 26 июня при столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека
Авария случилась в 23:00 на Олимпийском проспекте. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля каршеринга Kia Rio выехала встречную полосу и столкнулась с машиной такси Renault Logan. За рулем этой иномарки находился 39-летний мужчина, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате пострадали четыре человека. Водителям такси и машины каршеринга оказали разовую медицинскую помощь. Трехлетнему ребенку, который находилс в такси, назначили амбулаторное лечение, его мать госпитализировали в больницу.
Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи вечером 24 июня произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали двое детей и двое взрослых. Позже выяснилось, что водитель автобуса отвлекся на телефон.
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