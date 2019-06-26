В Новороссийске «семерка» протаранила две патрульные машины
В центре Новороссийска 19-летний водитель легковушки протаранил два автомобиля полиции
Инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Сипягина. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный патрульный автомобиль, который по инерции повредил еще одну полицейскую машину.
В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские автомобили получили незначительные повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка.
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