В Новороссийске «семерка» протаранила две патрульные машины

Инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Сипягина. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный патрульный автомобиль, который по инерции повредил еще одну полицейскую машину.

В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские автомобили получили незначительные повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.