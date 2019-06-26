В Сочи на полгода раньше откроют стелу в память о погибших при крушении самолета Ту-154
В Адлерском районе Сочи 29 июня состоится открытие памятной стелы трагически погибшим жертвам авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
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Памятник установили на набережной реки Мзымты.
«Изначально представители Министерства обороны и администрации Сочи согласовали дату открытия стелы в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря 2019 года — в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность обратились в адрес организаторов о переносе даты открытия на 29 июня», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В память о погибших пассажирах самолета, летевшего с мирной миссией в Сирию в декабре 2016 года, на воду будут опущены траурные венки.
На церемонию специальным бортом Министерства обороны РФ доставят родственников погибших пассажиров, медицинских служащих Минобороны, а также представителей сирийской стороны.
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Родственники погибших с участием меценатов создали монумент — раскрытую книгу размером почти в 2 метра. На ее страницах изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Мэрия Сочи нашла участок для памятника жертвам авиакатастрофы в центре Адлера на набережной реки Мзымты, у горожан эта территория считается местом памяти.
Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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