В Сочи на полгода раньше откроют стелу в память о погибших при крушении самолета Ту-154

Памятник установили на набережной реки Мзымты.

«Изначально представители Министерства обороны и администрации Сочи согласовали дату открытия стелы в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря 2019 года — в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность обратились в адрес организаторов о переносе даты открытия на 29 июня», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В память о погибших пассажирах самолета, летевшего с мирной миссией в Сирию в декабре 2016 года, на воду будут опущены траурные венки.

На церемонию специальным бортом Министерства обороны РФ доставят родственников погибших пассажиров, медицинских служащих Минобороны, а также представителей сирийской стороны.