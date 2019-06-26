Два десантника погибли при приземлении на воду в Крыму

Трагедия случилась во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым». Двое военных, служащих по контракту в одной из воинских частей ВДВ, приземлились на воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Дежурная спасательная служба попробовала спасти мужчин, но безрезультатно. Военнослужащие погибли, сообщает RT.

Причины происшествия вместе с правоохранительными органами устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск.