Два десантника погибли при приземлении на воду в Крыму
В Кировском районе Крыма 26 июня во время учебных прыжков погибли два десантника
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Трагедия случилась во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым». Двое военных, служащих по контракту в одной из воинских частей ВДВ, приземлились на воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Дежурная спасательная служба попробовала спасти мужчин, но безрезультатно. Военнослужащие погибли, сообщает RT.
Причины происшествия вместе с правоохранительными органами устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск.
Как сообщали Юга.ру, в военной части Курганинска в июне погиб 18-летний солдат Игорь Фролкин, который был призван из Орловской области.
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