Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (НЭСК) разослало жителям дома на улице Бургасской, 23 квитанции на оплату электроэнергии на десятки тысяч рублей — в 50-70 раз больше, чем обычно. Как сообщил Первый канал, компания требовала погасить долги и угрожала отключить свет: якобы на это есть решение суда, о котором жителей также не оповестили.

После того как 25 июня на телевидении вышел сюжет об этом, прокуратура начала проверку полученных сведений. Выяснилось, что в апреле 2019 года филиал НЭСК «Краснодарэнергосбыт» произвел перерасчет платы 38 жильцам дома, у которых были неисправные счетчики. Однако в компании сделали перерасчет по нормативам сразу за три года — с июля 2016 года по март 2019 года.

Прокуратура установила, что НЭСК нарушила правила: при обнаружении неисправного прибора учета необходимо делать перерасчет с того момента, когда счетчики сломались. Если невозможно установить точное время поломки, перерасчет делают не более чем за три месяца с момента ее обнаружения.

Кроме того, НЭСК не сообщила жителям о том, что у них обнаружили неисправные приборы учета. Таким образом, компания не имела права производить жильцам перерасчет платы и применять норматив за период ранее чем январь 2019 года — за три месяца до фактического обнаружения неисправности.

Прокуратура внесла представление руководителю филиала АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт». Жильцам провели перерасчет, уменьшив сумму оплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.