В Адыгее и на Кубани проверят лицензии у автобусных перевозчиков

С 1 июля в Адыгее и Краснодарском крае проведут рейдовые проверки среди автобусных перевозчиков на наличие у них лицензий

Проверки проведут в связи с тем, 29 июня в России истекает переходной период получения лицензии. Проверки проведет Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (МУГАДН).

С 1 марта деятельность по перевозкам пассажиров автобусами подлежит обязательному лицензированию. Это распространяется на коммерческие перевозки (регулярные и заказные перевозки пассажиров и багажа), перевозки для собственных нужд (перемещение людей, кроме водителя, находящихся в автобусе, без заключения договора перевозки), сообщили порталу Юга.ру в МУГАДН.

По словам собеседника, за переходной период в 120 дней управление приняло 2,2 тыс. заявлений о предоставлении лицензии, из них 168 — от перевозчиков из Адыгеи. Остальные лицензии из Краснодарского края. Более 90% заявителей уже получили лицензию на деятельность по перевозке пассажиров автобусами.

«Лицензия оформляется быстро и выдается на бессрочный период. Она должна быть у всех, кто занимается пассажирскими перевозками автобусами, включая организованные перевозки групп детей, и перевозки корпоративным транспортом, принадлежащим предприятиям», — отметили в МУГАДН.

В ведомстве уточнили, что за перевозку пассажиров автобусом без лицензии правонарушители будут оштрафовать. Сумма штрафа составляет от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.