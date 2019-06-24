ФСБ сообщила о задержании в Армавире члена «этнической ОПГ» из Ульяновска
В Армавире сотрудники ФСБ задержали разыскиваемого члена «этнической ОПГ» из Ульяновска
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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Армавире разыскиваемого в Ульяновске активного члена «этнической ОПГ», причастного к совершению нескольких преступлений.
В июне 2019 года автомобиль мужчины остановили сотрудники ДПС, после чего разыскиваемого задержали. Армавирский районный суд арестовал злоумышленника на 15 суток. Планируется дальнейшая передача его следственным органам Ульяновска, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вапреле суд приговорил вора в законе Ару Армавирского к семи годам лишения свободы. В июне сотрудники ФСБ задержали «смотрящего» по Геленджику.
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