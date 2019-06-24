ФСБ сообщила о задержании в Армавире члена «этнической ОПГ» из Ульяновска

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Армавире сотрудники ФСБ задержали разыскиваемого члена «этнической ОПГ» из Ульяновска

Читайте также:

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Армавире разыскиваемого в Ульяновске активного члена «этнической ОПГ», причастного к совершению нескольких преступлений.

В июне 2019 года автомобиль мужчины остановили сотрудники ДПС, после чего разыскиваемого задержали. Армавирский районный суд арестовал злоумышленника на 15 суток. Планируется дальнейшая передача его следственным органам Ульяновска, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вапреле суд приговорил вора в законе Ару Армавирского к семи годам лишения свободы. В июне сотрудники ФСБ задержали «смотрящего» по Геленджику.

Розыск людей ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи рейсовый автобус врезался в ограждение, пострадали двое детей и двое взрослых
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Автобус, перевозивший детей из Кабардинки в Донецк, сгорел на трассе «Дон»
ФК «Краснодар» представил тренировочную форму на сезон-2019/20
«Единство нашего народа проходит испытание на прочность». Евкуров попросился в отставку с поста главы Ингушетии
В Сочи сотрудник банка попал под следствие, предложив клиенту долговую амнистию за взятку

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале