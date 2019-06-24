Центральные улицы Краснодара перекроют на время выпускного бала
В Краснодаре 28 июня перекроют движение по центральным улицам в связи с проведением выпускного бала
Школьники пройдут по улице Красной до Казачьей площади (перед зданием ЗСК). Там они исполнят несколько танцев. Всего в мероприятии примут участие около 2,5 тыс. кубанских выпускников — это отличники, волонтеры, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и соревнований.
Для того чтобы колонна выпускников прошла беспрепятственно, с 18:00 до 21:00 улицу Красную от Карасунской до Советской закроют для движения. С 14:00 28 июня до 1:00 29 июня движение перекроют по улице Красной от Советской до Кондратенко, по Постовой — от Захарова до Октябрьской, а также по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского, между Красной и Кондратенко.
С 6:00 до 19:30 от автомобилей освободят улицы Ленина и Гимназическую на участках от Красноармейской до Рашпилевской. Такое же ограничение будет действовать до полуночи на улице Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской, на Рашпилевской от Советской до Пушкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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