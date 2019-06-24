В сентябре школы Краснодара, Лабинского и Тихорецкого районов присоединятся к проекту «Здоровое питание от А до Я»
В Краснодаре 21 июня состоялся круглый стол, на котором подвели итоги пилотной версии всероссийского социального проекта «Здоровое питание от А до Я»
На мероприятии представители компаний Danone, АНО «Национальная открытая школа», фонда «Бондюэль» совместно с министерством образования и науки Краснодарского края обсудили результаты пилотного проекта «Здоровое питание от А до Я» и планы на грядущий учебный год.
«Здоровое питание от А до Я» — это всероссийский проект, задача которого — научить детей выбирать полезные продукты, отказываться от фастфуда и вредной еды, а также сформировать здоровые пищевые привычки для детей и их родителей. Проект представляет собой серию интерактивных уроков для школьников в рамках дисциплины «Окружающий мир», методические рекомендации для учителей и родителей.
«Правильное питание на протяжении всей жизни человека — это один из ключевых факторов состояния его здоровья. Привычки, которые в течение жизни руководят нами в процессе питания, закладываются с детства. Именно поэтому проект "Здоровое питание от А до Я" является очень важным вкладом в то, чтобы у сегодняшних маленьких россиян формировались те привычки питания, которые помогут им оставаться и быть здоровыми на протяжении всей их жизни», — отметил директор по корпоративным вопросам центрального и южного региона Юг компании Danone Россия Олег Жарко.
С сентября 2018 года в десяти школах Динского и Тимашевского районов реализовывалась пилотная версия проекта. В этом году действие проекта будет распространено на школы Краснодара, Лабинского и Тихорецкого районов.
Проект «Здоровое питание от А до Я» запустили по инициативе организации «Рыбаков фонд», при поддержке группы компаний «Данон Россия» и фонда «Бондюэль».
«Компания Danone реализует огромное количество проектов в разных странах, всячески заботимся о том, чтобы потребитель принимал правильное решение при выборе продуктов питания, чтобы он смотрел на этикетку и был озабочен вопросами собственного здоровья и питания, потому что мы считаем, что питание — основа здоровья. Поэтому в России мы реализуем образовательные проекты, которые помогают воспитать осознанного потребителя», — заключила менеджер по внешним коммуникациям «Данон Россия» Марина Шалак.
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