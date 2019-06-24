На мероприятии представители компаний Danone, АНО «Национальная открытая школа», фонда «Бондюэль» совместно с министерством образования и науки Краснодарского края обсудили результаты пилотного проекта «Здоровое питание от А до Я» и планы на грядущий учебный год.

«Здоровое питание от А до Я» — это всероссийский проект, задача которого — научить детей выбирать полезные продукты, отказываться от фастфуда и вредной еды, а также сформировать здоровые пищевые привычки для детей и их родителей. Проект представляет собой серию интерактивных уроков для школьников в рамках дисциплины «Окружающий мир», методические рекомендации для учителей и родителей.

«Правильное питание на протяжении всей жизни человека — это один из ключевых факторов состояния его здоровья. Привычки, которые в течение жизни руководят нами в процессе питания, закладываются с детства. Именно поэтому проект "Здоровое питание от А до Я" является очень важным вкладом в то, чтобы у сегодняшних маленьких россиян формировались те привычки питания, которые помогут им оставаться и быть здоровыми на протяжении всей их жизни», — отметил директор по корпоративным вопросам центрального и южного региона Юг компании Danone Россия Олег Жарко.