Возле резиденции Кадырова в Грозном боевик ранил полицейского и сотрудника Росгвардии

Чечня

Распечатать

В Грозном 23 июня 22-летний местный житель напал с ножом на сотрудников полиции и Росгвардии

Это произошло в 18:05 на улице Шарипова. Сотрудник республиканского управления ГИБДД остановил машину Hyundai и потребовал предъявить документы. Водитель отказался и ранил ножом полицейского и сотрудника Росгвардии, а они в ответ открыли огонь. Нападавший скончался. В автомобиле у него нашли гладкоствольное ружье.

Росгвардейца и сотрудника ДПС доставили в больницу. Состояние полицейского стабильное, средней тяжести, сообщает RT.

Личность нападавшего установили. Им оказался 22-летний житель Чечни, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Читайте также:

Телеграм-канал Baza пишет, что происшествие случилось у поста ДПС перед министерством строительства, рядом с резиденцией главы Чечни Рамзана Кадырова. 

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на рогвардейца и полицейского в Грозном. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на организацию SITE.

Грозный Полиция Разбойное нападение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Убытки «Агрокомплекса» за год достигли 2,9 млрд рублей — «Ъ»
На Кубани туристка упала с верблюда на горе Безумной
В горах Сочи селевые потоки сошли на дорогу, в центре ветер повалил 33 дерева
Теплоход с углем сел на мель в акватории порта Кавказ
Самолет Анапа — Уфа с 30 детьми на борту экстренно сел в Самаре
В Крыму объявили штормовое предупреждение

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале