Возле резиденции Кадырова в Грозном боевик ранил полицейского и сотрудника Росгвардии
В Грозном 23 июня 22-летний местный житель напал с ножом на сотрудников полиции и Росгвардии
Это произошло в 18:05 на улице Шарипова. Сотрудник республиканского управления ГИБДД остановил машину Hyundai и потребовал предъявить документы. Водитель отказался и ранил ножом полицейского и сотрудника Росгвардии, а они в ответ открыли огонь. Нападавший скончался. В автомобиле у него нашли гладкоствольное ружье.
Росгвардейца и сотрудника ДПС доставили в больницу. Состояние полицейского стабильное, средней тяжести, сообщает RT.
Личность нападавшего установили. Им оказался 22-летний житель Чечни, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Телеграм-канал Baza пишет, что происшествие случилось у поста ДПС перед министерством строительства, рядом с резиденцией главы Чечни Рамзана Кадырова.
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на рогвардейца и полицейского в Грозном. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на организацию SITE.
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