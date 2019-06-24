Возле резиденции Кадырова в Грозном боевик ранил полицейского и сотрудника Росгвардии

В Грозном 23 июня 22-летний местный житель напал с ножом на сотрудников полиции и Росгвардии

Это произошло в 18:05 на улице Шарипова. Сотрудник республиканского управления ГИБДД остановил машину Hyundai и потребовал предъявить документы. Водитель отказался и ранил ножом полицейского и сотрудника Росгвардии, а они в ответ открыли огонь. Нападавший скончался. В автомобиле у него нашли гладкоствольное ружье.

Росгвардейца и сотрудника ДПС доставили в больницу. Состояние полицейского стабильное, средней тяжести, сообщает RT.

Личность нападавшего установили. Им оказался 22-летний житель Чечни, сообщили в пресс-службе МВД по республике.