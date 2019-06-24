Два ребенка и семеро взрослых пострадали в массовом ДТП под Горячим Ключом
На трассе в районе Горячего Ключа днем 23 июня столкнулись четыре автомобиля, пострадали девять человек
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Авария произошла около 15:55 на 1407-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля BMW X5 выехал на встречку, где столкнулся с машинами Honda и Hyundai. От удара Honda отлетела на автомобиль Lada Priora, который стоял на обочине.
В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе два ребенка. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 19 июня в Сочи машина влетела в остановку. На месте аварии погибла женщина, один из двух пострадавших мальчиков умер в больнице.
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