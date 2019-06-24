Два ребенка и семеро взрослых пострадали в массовом ДТП под Горячим Ключом

На трассе в районе Горячего Ключа днем 23 июня столкнулись четыре автомобиля, пострадали девять человек

Авария произошла около 15:55 на 1407-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля BMW X5 выехал на встречку, где столкнулся с машинами Honda и Hyundai. От удара Honda отлетела на автомобиль Lada Priora, который стоял на обочине.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе два ребенка. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.