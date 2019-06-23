Студию «Ералаш» хотят открыть в Крыму
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский 22 июня заявил, что хочет осенью открыть студию детского киножурнала в Крыму
Он рассказал в интервью на радио «Спутник в Крыму», что поучаствовать в «Ералаше» хотят дети со всей страны.
«У нас по стране идут очень интересные студии "Ералаш". Мы решили, что Крым и Симферополь в первую очередь обделены. И потому мы здесь создадим в сентябре студию "Ералаш"», — цитирует Грачевского РИА «Новости Крым».
По его словам, в региональных студиях дети учатся актерскому мастерству, кинематографическим профессиям и снимаются в небольших специальных сюжетах, напоминающих «Ералаш».
Грачевский уточнил, что руководителем крымской студии «Ералаш» станет местный журналист Евгения Обручева. Планируется, что на месяц для работы с детьми приедет один из операторов, которые работают над выпусками «Ералаша» в Москве.
«Режиссер будет работать здесь с детьми целый месяц. В результате мы снимем несколько историй — где-то ремейки, где-то оригинальные, где будут задействованы симферопольские дети», — сказал худрук «Ералаша».
Он добавил, что также планируется детский кинофестиваль.
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