Студию «Ералаш» хотят открыть в Крыму

Он рассказал в интервью на радио «Спутник в Крыму», что поучаствовать в «Ералаше» хотят дети со всей страны.

«У нас по стране идут очень интересные студии "Ералаш". Мы решили, что Крым и Симферополь в первую очередь обделены. И потому мы здесь создадим в сентябре студию "Ералаш"», — цитирует Грачевского РИА «Новости Крым».

По его словам, в региональных студиях дети учатся актерскому мастерству, кинематографическим профессиям и снимаются в небольших специальных сюжетах, напоминающих «Ералаш».