На улице Красной в Краснодаре на день отключат светофоры на двух перекрестках

В центре Краснодара 22 июня проведут плановый ремонт светофоров

С 10:00 до 18:00 не будут работать светофоры на двух перекрестках улицы Красной — с Головатого и Хакурате.

В это время специалисты заменят оборудование 20 автомобильных и 26 пешеходных светофоров, у которых завершается срок эксплуатации, пояснил директор департамента дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. Работы проведет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».