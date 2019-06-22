На улице Красной в Краснодаре на день отключат светофоры на двух перекрестках

Краснодарский край

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В центре Краснодара 22 июня проведут плановый ремонт светофоров

С 10:00 до 18:00 не будут работать светофоры на двух перекрестках улицы Красной — с Головатого и Хакурате.

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В это время специалисты заменят оборудование 20 автомобильных и 26 пешеходных светофоров, у которых завершается срок эксплуатации, пояснил директор департамента дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Работы проведет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в мае начался ремонт улицы Головатого, которая после завершения работ станет дублером улицы Северной. Ремонт планируют закончить осенью 2019 года.

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