В Кореновском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В церемонии открытия 21 июня приняла участие делегация Законодательного собрания во главе с председателем Юрием Бурлачко
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в хуторе Казаче-Малеваном. Его строительство стало результатом воплощения в жизнь резолюции по итогам круглого стола, который прошел в Законодательном собрании Краснодарского края в мае 2018 года. Мероприятие было приурочено ко Дню Кореновского района. На строительство ФАПа из краевого бюджета выделили более 2 млн рублей.
В июне 2019 года делегация Заксобрания во главе с председателем Юрием Бурлачко проверяет ход исполнения постановления краевого парламента о социально-экономическом развитии района в Кореновском районе. В рамках рабочего визита Юрий Бурлачко принял участие и в открытии ФАПа.
Спикер поздравил жителей района с открытием фельдшерско-акушерского пункта и пожелал всем доброго здоровья.
«Сегодня губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев и Законодательное собрание края уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Это коррелируется с Посланием президента России Федеральному Собранию, "майским" указом и принятым в его развитие национальным проектом "Здравоохранение" в вопросах доступности и качества оказания медицинской помощи, развития первичного звена здравоохранения. Тенденция строительства и ввода новых медицинских учреждений в крае сохранится», — подчеркнул Юрий Бурлачко, обращаясь к жителям хутора.
Продолжая тему динамики развития краевого здравоохранения, замглавы регионального минздрава Валентина Игнатенко отметила, что на Кубани сеть медучреждений первичного звена насчитывает более 650 ФАПов и более 250 офисов врачей общей практики.
В феврале 2019 года Юга.ру писали о том, что на Кубани обсудили судьбу муниципальных учреждений здравоохранения, которые перешли в подчинение краевого минздрава.
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