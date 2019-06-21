Новым председателем cовета директоров «Россети Кубань» стал Александр Гаврилов

Первое заседание нового состава совета директоров после годового общего собрания акционеров «Россети Кубань» состоялось 21 июня. Оно прошло в форме заочного голосования.

До июня 2019 года Александр Гаврилов занимал пост генерального директора сетевой компании, работающей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Он возглавлял «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на протяжении более 10 лет, имеет огромный профессиональный опыт и хорошо знаком со всеми проблемами и задачами, стоящими перед электросетевым комплексом кубанского региона.

«На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции», — отметил Александр Гаврилов.