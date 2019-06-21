Новым председателем cовета директоров «Россети Кубань» стал Александр Гаврилов
21 июня Александр Гаврилов избран председателем cовета директоров ПАО «Кубаньэнерго», которое оказывает услуги под брендом «Россети Кубань»
Первое заседание нового состава совета директоров после годового общего собрания акционеров «Россети Кубань» состоялось 21 июня. Оно прошло в форме заочного голосования.
До июня 2019 года Александр Гаврилов занимал пост генерального директора сетевой компании, работающей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Он возглавлял «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на протяжении более 10 лет, имеет огромный профессиональный опыт и хорошо знаком со всеми проблемами и задачами, стоящими перед электросетевым комплексом кубанского региона.
«На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции», — отметил Александр Гаврилов.
18 марта журналист и фотограф Юга.ру побывали в Тамани на запуске новой электроподстанции «Порт». Она будет питать железнодорожные и автомобильные подходы к Крымскому мосту и объекты инфраструктуры на Таманском полуострове. Строительством объекта занималась компания «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети»).
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