«Ростелеком» представил цифровые сервисы «Видеонаблюдение» и «Ростелеком. Экраны»
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы на бизнес-форуме в Новокубанске
Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» прошел в Новокубанске 18 июня. «Ростелеком» представил два новых цифровых сервиса для бизнеса. Видеокамеры, установленные на стенде компании, вели подсчет гостей мероприятия, определяли их возраст и пол, а также фиксировали наиболее посещаемые зоны в помещении. Изображения с камер и данные в виде графиков, диаграмм и сводных таблиц транслировались на интерактивную панель.
«Возможности видеоаналитики во многом помогают повысить эффективность бизнеса. С ее помощью можно проводить маркетинговые исследования, например, управлять очередью, делать тепловые карты зала, а также контролировать приход и уход сотрудников. Настроив распознавание лиц, можно фиксировать поток посетителей, вычислять количество мужчин и женщин, получать данные о распределении людей по возрастным категориям, выявлять их предпочтения для увеличения продаж или востребованности услуг. Система легко управляется с помощью мобильного приложения и при возникновении движения в заданных зонах или перекрытии обзора сразу присылает push-уведомление на телефон», — пояснила Светлана Назарова, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.
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«Ростелеком. Экраны» — еще один сервис, полезный для предприятий сферы обслуживания, торговли или производства. Он позволяет удаленно управлять визуальным контентом на видеопанелях через web-интерфейс. Этот сервис можно использовать для решения маркетинговых и внутрикорпоративных задач в малом, среднем и крупном бизнесе. Загрузка любого контента (видео, изображения, погода, курс валют и т.п.) на цифровые поверхности, плазменные панели, видеостены или интерактивные планшеты происходит одним нажатием кнопки из личного кабинета клиента. При этом экраны могут быть географически распределены в масштабах одного помещения, города или всей страны.
«Главное преимущество сервиса — уход от использования USB-флеш-накопителя для загрузки мультимедиа на ТВ-экран и возможность подключения триггерной схемы, которая будет срабатывать на определенное условие и выдавать заданный параметрами соответствующий контент. При этом расписание демонстрации видео можно создать на год вперед», — добавила Светлана Назарова.
Подробная информация о сервисах «Видеоаналитика» и «Ростелеком. Экраны» доступна по телефону 8 (800) 200-30-00 или в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома».
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