За год на Юге стало на 40% больше базовых станций Tele2 с поддержкой 4G

С начала 2019 года Tele2 заняла первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Количество базовых станций оператора выросло на 13% до 167 тыс. 654. По общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в отрасли.

Оператор опережает конкурентов по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 25% (до 65 тыс.), в то время как обладатель второго места показал прирост на 20%. В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, — разрыв сократился до 2 тыс. 873 РЭС.