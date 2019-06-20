За год на Юге стало на 40% больше базовых станций Tele2 с поддержкой 4G
По данным Роскомнадзора Tele2 быстрее всех в России строит мобильную сеть
С начала 2019 года Tele2 заняла первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Количество базовых станций оператора выросло на 13% до 167 тыс. 654. По общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в отрасли.
Оператор опережает конкурентов по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 25% (до 65 тыс.), в то время как обладатель второго места показал прирост на 20%. В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, — разрыв сократился до 2 тыс. 873 РЭС.
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Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.
Макрорегион «Юг» (включает Краснодарский Край, Волгоградскую и Ростовскую области) также внес значительный вклад в развитие сетей LTE. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число базовых станций с поддержкой 4G выросло на 40%, сообщили в пресс-службе Tele2.
Юга.ру писали о том, что к началу курортного сезона Tele2 увеличила зону покрытия и улучшила качество сети на побережье Черного моря и в горном кластере Сочи.
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