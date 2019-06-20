Предприниматели смогут проверить благонадежность сотрудников и контрагентов через онлайн-сервис УРАЛСИБА
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки благонадежности сотрудников и контрагентов в интернет-банк для бизнеса
Пользователям интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online» стал доступен сервис UNIRATE24, который позволяет проверить благонадежность контрагентов, сотрудников, соискателей на основе анализа их кредитной истории.
С помощью нового сервиса, разработанного для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно сделать прогноз благонадежности сотрудника — нанимаемого или уже работающего на управляющей или материально ответственной должности. Также сервис позволяет проанализировать платежную дисциплину контрагентов, которые работают на условиях аванса или отсрочке платежа. Так предприниматели могут значительно снизить управленческие риски.
- Кредитный отчет сотрудника (соискателя) позволяет установить уровень кредитной нагрузки и выявить наличие у него банковских долгов.
- Кредитный отчет контрагента (партнера) строится на основе данных кредитной истории юридического лица и позволяет провести оценку платежной дисциплины.
Клиентам доступны три тарифных плана на выбор: «Оптимальный М» (до 90 проверок в год), «Бизнес L» (до 205 проверок в год) и «Премиум XL» (свыше 480 проверок в год).
Пользователям интернет-банка «УРАЛСИБ бизнес-online» уже доступны следующие нефинансовые сервисы: сравнительный анализ бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, сервис «Проверка контрагентов», интернет-бухгалтерия «Мое дело» и сервис учета финансов и аналитики SEENECO.
Юга.ру писали о том, что в июне 2019 года банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» запустили партнерскую программу для финансирования представителей малого бизнеса.
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