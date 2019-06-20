На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 20 и 21 июня ожидается сильная жара до 39 °С

В период с 14:00 до 17:00 20 и 21 июня местами в крае воздух прогреется до 39 °С. На Черноморском побережье также ожидается сильная жара до 37 °С.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю просит жителей края избегать воздействия повышенной температуры и напоминает о необходимости соблюдать ряд мер:

  • носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • передвигаться не спеша, чаще находиться в тени;
  • не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, так как это приводит к ухудшению общего состояния организма;
  • посоветоваться с врачом о том, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары.

Кроме того, во время засухи возрастает вероятность пожаров, поэтому жителей края просят не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, сообщать в МЧС о замеченных возгораниях в лесу.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101, 01 или 8 (861) 268-64-40.

МЧС Погода
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На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары
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