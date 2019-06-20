Пенсионер оказался заблокирован в своем автомобиле после ДТП в Сочи
В Сочи 19 июня спасатели вытащили из автомобиля 62-летнего жителя курорта, которого зажало металлом после ДТП
Авария произошла вечером на Курортном проспекте, в районе санатория имени Ворошилова.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей водитель был заблокирован в машине. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от зажимающего ее металла», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
После этого на жестких носилках сочинца доставили к карете скорой помощи и передали врачам.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 19 июня «Нива» врезалась в остановку. В результате на месте скончалась 40-летняя женщина. Еще одну женщину и двух маленьких мальчиков госпитализировали. Один из детей умер в больнице.
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