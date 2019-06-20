Пенсионер оказался заблокирован в своем автомобиле после ДТП в Сочи

В Сочи 19 июня спасатели вытащили из автомобиля 62-летнего жителя курорта, которого зажало металлом после ДТП

Авария произошла вечером на Курортном проспекте, в районе санатория имени Ворошилова.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей водитель был заблокирован в машине. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от зажимающего ее металла», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После этого на жестких носилках сочинца доставили к карете скорой помощи и передали врачам.