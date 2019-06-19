Майора ФСБ приговорили к 9 годам за убийство жителя Кабардино-Балкарии в пьяной драке

Инцидент произошел 5 апреля 2018 года на поляне Азау в Приэльбрусье. «Медиазона» писала, что Стерлягов находился в республике на засекреченных учениях (у него были документы на другое имя — Александр Чудинов, и именно на Чудинова впоследствии заводили уголовное дело), силовики жили в санатории, а в день перед отъездом он отправился с сослуживцем в кафе смотреть футбол. Свидетели утверждали, что туда он приехал уже пьяным, а там выпил еще пива.

Когда они вышли из кафе, попытались найти такси, заметили припаркованную «Газель» и потребовали у владельца машины — Хусея Макитова отвезти их. Сам Макитов приехал в Азау, чтобы снять деньги в банкомате, и отказал им. Свидетелем ссоры стал также друг Макитова Алим Байдаев. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Стерлягов нанес Макитову несколько ударов ножом, после чего сослуживцы убежали. Происшедшее зафиксировали камерами видеонаблюдения. В суде обе стороны конфликта утверждали, что им угрожали убийством.