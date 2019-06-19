Майора ФСБ приговорили к 9 годам за убийство жителя Кабардино-Балкарии в пьяной драке
Северокавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении офицера ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии
Инцидент произошел 5 апреля 2018 года на поляне Азау в Приэльбрусье. «Медиазона» писала, что Стерлягов находился в республике на засекреченных учениях (у него были документы на другое имя — Александр Чудинов, и именно на Чудинова впоследствии заводили уголовное дело), силовики жили в санатории, а в день перед отъездом он отправился с сослуживцем в кафе смотреть футбол. Свидетели утверждали, что туда он приехал уже пьяным, а там выпил еще пива.
Когда они вышли из кафе, попытались найти такси, заметили припаркованную «Газель» и потребовали у владельца машины — Хусея Макитова отвезти их. Сам Макитов приехал в Азау, чтобы снять деньги в банкомате, и отказал им. Свидетелем ссоры стал также друг Макитова Алим Байдаев. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Стерлягов нанес Макитову несколько ударов ножом, после чего сослуживцы убежали. Происшедшее зафиксировали камерами видеонаблюдения. В суде обе стороны конфликта утверждали, что им угрожали убийством.
Стерлягова сначала обвиняли в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но 7 июня присяжные признали, что умысла на убийство у майора не было, поэтому дело переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
19 июня СКОВС приговорил Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима, пишет «Коммерсантъ». Защита потерпевших намерена подать апелляционную жалобу на приговор.
После убийства Макитова в Нальчике прошел митинг с требованием справедливо расследовать уголовное дело. Родственники погибшего просили наказать и сослуживца Стерлягова Алексея Синяка, также участвовавшего в потасовке, но им отказывали.
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