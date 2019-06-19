В Краснодаре задержали грабителя, ударившего таксистку камнем по голове

В полицию обратилась женщина, работающая водителем службы такси. Она сообщила, что на нее напал клиент, которого она везла из Комсомольского микрорайона на улицу Поймы реки Кубань.

«По завершению заказа мужчина неожиданно нанес несколько ударов камнем по ее голове, после чего похитил из бардачка более 2,5 тыс. рублей и скрылся», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Правоохранители установили личность грабителя и задержали его на одной из улиц краевого центра. Им оказался ранее судимый за кражи, незаконный оборот наркотиков и грабежи 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в момент нападения был пьян, а на похищенные деньги купил еще спиртного.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.