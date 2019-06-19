В Сочи казаки летом будут регулировать движение на сложных перекрестках

В курортный сезон в Сочи казаки-регулировщики займутся организацией движения транспорта на дорогах с высоким трафиком

В Сочи летом из-за увеличения числа машин значительно усложняется трафик, особенно в местах прохода туристов-пешеходов к морю. Одна из проблемных точек — перекресток улиц Ленина и Гоголя в Адлере. Для регулирования автомобильного и пешеходного движения там с началом высокого сезона начал дежурство казачий патруль.

«Казаки будут регулировать движение на этом перекрестке с 8:00 до 20:00 ежедневно до конца лета», — рассказали в администрации Адлерского района Сочи.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру уточнили, что казаки будут дежурить на перекрестках и у пешеходных переходов и в других районах Сочи, например, на зебре у почтамта в центре курорта.

Как сообщали Юга.ру, на Рождество, 7 января, в Сочи дружинники районного казачьего общества спасли мужчину, который тонул в море.