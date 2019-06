В Сочи казаки летом будут регулировать движение на сложных перекрестках

View this post on Instagram

Лето вносит свои коррективы в разные сферы нашей жизни. Автомобилисты лучше всех знают, как усложняется трафик, особенно в местах массового движения пешеходов к морю. Одной из таких "точек напряжения" является перекресток улиц Ленина и Гоголя в Адлере. Для оптимального регулирования автомобильного и пешеходного движения здесь по просьбе жителей с началом высокого сезона начал дежурство казачий патруль. Казаки будут регулировать движение на этом перекрёстке с 8-00 до 20-00 ежедневно в течении вмего лета. Глава города А.Н. Пахомов взял под личный контроль работу дорожных казачих патрулей.#казачийпатруль#пробкинет#контрольглавы#летобезпроблем#адлерскиедороги#adlerneversleeps#