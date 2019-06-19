В Сочи казаки летом будут регулировать движение на сложных перекрестках
В курортный сезон в Сочи казаки-регулировщики займутся организацией движения транспорта на дорогах с высоким трафиком
В Сочи летом из-за увеличения числа машин значительно усложняется трафик, особенно в местах прохода туристов-пешеходов к морю. Одна из проблемных точек — перекресток улиц Ленина и Гоголя в Адлере. Для регулирования автомобильного и пешеходного движения там с началом высокого сезона начал дежурство казачий патруль.
«Казаки будут регулировать движение на этом перекрестке с 8:00 до 20:00 ежедневно до конца лета», — рассказали в администрации Адлерского района Сочи.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру уточнили, что казаки будут дежурить на перекрестках и у пешеходных переходов и в других районах Сочи, например, на зебре у почтамта в центре курорта.
Как сообщали Юга.ру, на Рождество, 7 января, в Сочи дружинники районного казачьего общества спасли мужчину, который тонул в море.
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Лето вносит свои коррективы в разные сферы нашей жизни. Автомобилисты лучше всех знают, как усложняется трафик, особенно в местах массового движения пешеходов к морю. Одной из таких "точек напряжения" является перекресток улиц Ленина и Гоголя в Адлере. Для оптимального регулирования автомобильного и пешеходного движения здесь по просьбе жителей с началом высокого сезона начал дежурство казачий патруль. Казаки будут регулировать движение на этом перекрёстке с 8-00 до 20-00 ежедневно в течении вмего лета. Глава города А.Н. Пахомов взял под личный контроль работу дорожных казачих патрулей.#казачийпатруль#пробкинет#контрольглавы#летобезпроблем#адлерскиедороги#adlerneversleeps#
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