Более 600 участников посетили межмуниципальный бизнес-форум в Новокубанске
В Новокубанске 18 июня провели второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт»
Мероприятие посетили более 600 человек из 15 муниципалитетов. Среди гостей были депутат Госдумы Наталья Костенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, вице-губернатор Кубани Игорь Галась, министр экономики региона Александр Руппель.
Для участников работали более десяти тематических площадок. На деловом завтраке «Реализуем стратегию развития вместе: эффективная коммуникация власти, бизнеса и местных сообществ» участники форума рассказали о развитии предпринимательства на Кубани и необходимости поддержки малого и среднего бизнеса.
На площади искусств работала закупочная сессия производителей Восточной экономической зоны «Сделано на Кубани». На ней местные предприниматели представили свою продукцию, отмеченную знаком качества. Там же работала кейс-зона молодежного инновационного творчества «Лаборатория будущего». Центры молодежного инновационного творчества и клубы робототехники представили модели роботов, рассказали в пресс-службе администрации Новокубанского района.
На бизнес-интенсиве «Деловая среда» провели практикум для предпринимателей. Спикер Николай Смирнов рассказал о путях продвижения бизнеса в соцсетях и новых трендах. В рамках форума также организовали круглый стол «Цифровые рецепты для роста АПК» и мастер-класс «Новые подходы к реализации инвестиционных проектов».
Пленарную сессию «Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных инноваций в развитии бизнеса Восточной экономической зоны Кубани» открыл глава Новокубанского района Александр Гомодин. Он отметил, что цель форума — создание идей и знаний, объединение предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса, выход на новый уровень взаимодействия. После этого выступили почетные гости, а также прошло награждение предпринимателей Восточной экономической зоны Кубани.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года на первом форуме «Новый кубанский продукт» участники дегустировали продукцию обновленного Новокубанского молочного комбината, которую выпустили специально к мероприятию.
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