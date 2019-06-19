Более 600 участников посетили межмуниципальный бизнес-форум в Новокубанске

Мероприятие посетили более 600 человек из 15 муниципалитетов. Среди гостей были депутат Госдумы Наталья Костенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, вице-губернатор Кубани Игорь Галась, министр экономики региона Александр Руппель.

Для участников работали более десяти тематических площадок. На деловом завтраке «Реализуем стратегию развития вместе: эффективная коммуникация власти, бизнеса и местных сообществ» участники форума рассказали о развитии предпринимательства на Кубани и необходимости поддержки малого и среднего бизнеса.

На площади искусств работала закупочная сессия производителей Восточной экономической зоны «Сделано на Кубани». На ней местные предприниматели представили свою продукцию, отмеченную знаком качества. Там же работала кейс-зона молодежного инновационного творчества «Лаборатория будущего». Центры молодежного инновационного творчества и клубы робототехники представили модели роботов, рассказали в пресс-службе администрации Новокубанского района.