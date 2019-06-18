В ДТП с участием маршрутки в Новороссийске пострадали четыре человека

Краснодарский край

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В Новороссийске 18 июня произошло ДТП с участием «десятки» и маршрутки, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 16 часов на пересечении улиц Васенко и Мефодиевской.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110, ехавший по Васенко, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным транспортным средством Mercedes, двигавшемся по Мефодиевской», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии четверых человек доставили в медучреждения. По словам очевидцев, в числе пострадавших — две женщины, ехавшие в маршрутке, и два мужчины из легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП Новороссийск
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