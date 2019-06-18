Платини взяли под стражу в связи с расследованием дела о возможных коррупционных махинациях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В рамках расследования также допросили французского политика Клода Геана. Уточняется, что во время правления Николя Саркози чиновник входил в кабинет министров, сообщает «Медуза» со ссылкой на французское издание Mediapart .

Право провести чемпионат мира по футболу 2022 года выиграл Катар, который соперничал с Австралией, Южной Кореей, Японией и США. Об этом 2 декабря 2010 года в Цюрихе объявил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Однако в первые месяцы после этого в английских СМИ стала появляться информация о расследованиях, рассказывающих о возможной коррупционной составляющей при выборе страны-хозяйки. ФИФА поручила независимой комиссии провести расследование возможных фактов коррупции, а в 2014 году сообщила, что доказательства коррупционного сговора не найдены.