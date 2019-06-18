Бывшего президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции — СМИ

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Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини 18 июня арестовали во Франции по подозрению в коррупции

Платини взяли под стражу в связи с расследованием дела о возможных коррупционных махинациях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сотрудники антикоррупционного управления судебной полиции арестовали экс-президента УЕФА утром во французском Нантерре, пишет RT.

В рамках расследования также допросили французского политика Клода Геана. Уточняется, что во время правления Николя Саркози чиновник входил в кабинет министров, сообщает «Медуза» со ссылкой на французское издание Mediapart.

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Право провести чемпионат мира по футболу 2022 года выиграл Катар, который соперничал с Австралией, Южной Кореей, Японией и США. Об этом 2 декабря 2010 года в Цюрихе объявил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Однако в первые месяцы после этого в английских СМИ стала появляться информация о расследованиях, рассказывающих о возможной коррупционной составляющей при выборе страны-хозяйки. ФИФА поручила независимой комиссии провести расследование возможных фактов коррупции, а в 2014 году сообщила, что доказательства коррупционного сговора не найдены.

Как сообщали Юга.ру, Мишель Платини возглавил УЕФА в 2007 году. В связи с коррупционным скандалом в декабре 2015-го комитет по этике ФИФА отстранил француза от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафовал на 80 тысяч евро. В сентябре 2016 года Платини официально объявил об уходе с поста президента УЕФА.

Коррупция УЕФА Футбол
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Бывшего президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции — СМИ

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