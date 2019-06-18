Морская вода в Сочи в первый месяц лета стала теплой, как в августе
В Сочи в первый месяц лета температура морской воды поднялась до значений, характерных для второй половины июля — августа
«Сейчас в течение суток температура поверхностного слоя морской воды колеблется в пределах 23-26 °С. Для середины июня характерными являются значения 20-23 °С. А значения 25-27 °С, как правило, наблюдаются во второй половине июля и в августе», — прокомментировали порталу Юга.ру в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
Варианты маршрутов:
Обычно в первый месяц лета температура морской воды прохладная для купания. Традиционной особенностью июня является апвеллинг, когда прогретые верхние слои морской воды замещаются холодными глубинными слоями и температура воды резко понижается, говорится на сайте центра.
По прогнозу Гидрометцентра России, на территории ЮФО среднемесячная температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а месячное количество осадков — около нормы.
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