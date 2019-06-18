Бастрыкин поручил проверить информацию о проблемах с льготными лекарствами на Кубани

Краснодарские следователи проверят информацию о показанных на Первом канале нарушениях в обеспечении лекарствами

17 июня Росздравнадзор опубликовал результаты масштабной проверки регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан. Выяснилось, что нарушения допускаются почти в 30 регионах страны. В частности, Краснодарский край упоминается в числе регионов, нарушивших прав граждан в части лекарственного обеспечения за счет средств бюджета и в части несвоевременно обеспечивающих лекарствами по выписанным льготным рецептам.

«Большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края и Саратовской области. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы власти.

Вечером на Первом канале вышел сюжет по поводу отчета Росздравнадзора, в котором показали несколько примеров нарушений в разных регионах. В их числе — житель «кубанского хутора Любимовка» Сергей Акулов (найти на карте региона такой населенный пункт не удалось — прим.). У него опухоль головного мозга, и он уже четыре месяца не получает нужный препарат.

Через несколько минут после выхода этого сюжета на сайте Следственного комитета РФ появилось поручение главы ведомства Александра Бастрыкина руководителям следственных управлений трех упомянутых в сюжете регионов о проведении проверки информации.

При этом реакция СК РФ на отчет Росздравнадзора и другие упомянутые в нем регионы пока отсутствует.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по поручению Бастрыкина ведомство проведет проверку сведений о нарушениях в обеспечении лекарствами жителя Щербиновского района.