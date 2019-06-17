В Краснодаре мужчина умер по пути в аптеку

Краснодарский край

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Житель микрорайона Гидростроителей в Краснодаре скончался во дворах многоэтажек днем 17 июня

Инцидент произошел на улице Валерия Гассия около полудня.

«Поступило сообщение о скоропостижной смерти 50-летнего местного жителя. На место был направлен участковый, который выяснил, что мужчине стало плохо, он направился в аптеку за медикаментами, но по пути состояние ухудшилось», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Прохожие вызвали скорую. Прибывшие врачи после попыток реанимировать мужчину констатировали его смерть.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Краснодар смерть
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В Краснодаре мужчина умер по пути в аптеку
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