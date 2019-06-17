На улице Покрышкина в Краснодаре на три дня частично перекроют движение
В Краснодаре с 20 по 23 июня будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Покрышкина
Вдоль дороги по улице Дзержинского от Покрышкина в сторону Кореновской до дома № 223 организуют одностороннее движение автомобилей, чтобы завершить там ремонт дороги. В эти дни специалисты нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофоры.
«Новую схему дорожного движения разработала "Высшая школа экономики". Она предусматривает мероприятия по исключению выезда транспорта с улицы Покрышкина на Дзержинского», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он отметил, что это необходимо для повышения уровня безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности перекрестка и оптимального распределению автомобильных потоков.
Также на улице Покрышкина от Дзержинского до дома № 2/2 отремонтируют дорожное покрытие, сделают тротуары и обновят знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в мае начали ремонт на участках от Станкостроительной до моста на Суворова и от моста до Дмитриевской Дамбы. Также в Краснодаре начали ремонтировать улицы Базовскую и Головатого. Всего на Кубани в 2019 году отремонтируют около 1 тыс. км дорог. На это потратят 32 млрд рублей.
В апреле администрация Краснодара представила карту ремонта дорог на этот год.
Все материалы по теме:
Все культурные и спортивные события Краснодара с 17 по 23 июня
О чем говорится в докладе Александра Попкова
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.