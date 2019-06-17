На улице Покрышкина в Краснодаре на три дня частично перекроют движение

В Краснодаре с 20 по 23 июня будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Покрышкина

Вдоль дороги по улице Дзержинского от Покрышкина в сторону Кореновской до дома № 223 организуют одностороннее движение автомобилей, чтобы завершить там ремонт дороги. В эти дни специалисты нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофоры. «Новую схему дорожного движения разработала "Высшая школа экономики". Она предусматривает мероприятия по исключению выезда транспорта с улицы Покрышкина на Дзержинского», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что это необходимо для повышения уровня безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности перекрестка и оптимального распределению автомобильных потоков. Также на улице Покрышкина от Дзержинского до дома № 2/2 отремонтируют дорожное покрытие, сделают тротуары и обновят знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.