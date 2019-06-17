«Россети Кубань» направили 40 дизель-генераторов для устранения аварии в Новороссийске

«Россети Кубань» 17 июня направили 40 дизель-генераторов в помощь городским электросетям для восстановления энергоснабжения в Новороссийске

Специалисты компании «Россети Кубань» помогают коллегам из городских электросетей сетевой организации «НЭСК-Электросети» восстанавливать энергоснабжение потребителей в пригороде Новороссийска, где вечером 16 июня произошла авария из-за повреждений кабельных линий, отходящих от подстанции «ДСК». Энергоснабжение большей части социально значимых объектов пригорода Новороссийска обеспечивают резервные источники, которые установили ночью.

В устранении последствий технического нарушения задействовано более 100 сотрудников «Россети Кубань». Для оперативного подключения потребителей компания направила более 40 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ). Сейчас специалисты помогают городским электросетям расстанавливать дизельные электростанции и подключать бытовой сектор. Кроме того, в Новороссийск направили дополнительные РИСЭ, а также персонал из соседних филиалов энергокомпании, сообщили в пресс-службе «Россети Кубань».

По всем возникающим вопросам жители Новороссийска могут обратиться по телефону горячей линии — 8-800-100-15-52, а также на едином интернет-портале «Светлая страна».