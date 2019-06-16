Экстренное предупреждение из-за ливней, гроз и града объявили на Кубани

16 и 17 июня в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки и повышение уровня воды в реках

В Краснодарском крае — типичный дождливый и жаркий июнь, к которому нужно быть готовым. Синоптики ожидают ухудшения погоды на Черноморском побережье, кроме Сочи. Вдоль берега моря пройдут ливни, грозы и град, а ветер может усилиться до 20 м/с.

В реках и водоемах бассейна реки Кубани юго-восточной и юго-западной территории края, а также Черноморского побережья от Анапы до Магри может подняться вода, возможно, достигая неблагоприятных отметок.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.