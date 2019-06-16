Более 70 млн рублей похитили на поставках масла в школы Дагестана

В Дагестане выявили группу, которая поставляла в детские сады и школы фальсифицированное масло по завышенным ценам

Подозреваемые в мошенничестве поставляли масло с добавлением растительных жиров под видом сливочного, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД. Полиция и ФСБ установили, что к этому причастны должностные лица муниципального учреждения в Махачкале, которые отвечали за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели.

Поставщики продукции закупали у руководителя продуктовой базы масло по 90 рублей за кг, а продавали муниципалитету по цене более 300 рублей за кг. Полицейские называют сумму хищения бюджетных средств в крупном размере — более 70 млн рублей.

По местам жительства поставщика продукции, руководителя базы, производителя и главы муниципального учреждения (по данным источника ТАСС, речь идет о компании «Махачкалапродукт».) прошли обыски. МВД расследует дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Кировский суд Махачкалы отправил всех четверых под домашний арест.