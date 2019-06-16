Более 70 млн рублей похитили на поставках масла в школы Дагестана
В Дагестане выявили группу, которая поставляла в детские сады и школы фальсифицированное масло по завышенным ценам
Подозреваемые в мошенничестве поставляли масло с добавлением растительных жиров под видом сливочного, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД. Полиция и ФСБ установили, что к этому причастны должностные лица муниципального учреждения в Махачкале, которые отвечали за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели.
Поставщики продукции закупали у руководителя продуктовой базы масло по 90 рублей за кг, а продавали муниципалитету по цене более 300 рублей за кг. Полицейские называют сумму хищения бюджетных средств в крупном размере — более 70 млн рублей.
По местам жительства поставщика продукции, руководителя базы, производителя и главы муниципального учреждения (по данным источника ТАСС, речь идет о компании «Махачкалапродукт».) прошли обыски. МВД расследует дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
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В Махачкале правоохранители выявили организованную группу по производству и поставке контрафактного сливочного масла Подозреваемые поставляли фальсифицированное масло для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей. Так, ограничивая конкуренцию, должностные лица учреждения в составе преступной группы в период с 2016 по 2018 годы заключали государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Но, фактически под видом сливочного масла, осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости. Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм. Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. По местам жительства указанных лиц и принадлежащих им торгово-производственных помещениях проведены обыски. Кировским судом г. Махачкалы в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственные действия продолжаются.
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