В Краснодаре лжезастройщика будут судить за хищение 22 млн рублей дольщиков

Краснодарская прокуратура направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в обмане дольщиков на 22 млн рублей

По версии следствия, с 2009 по 2012 год мужчина продавал квартиры под предлогом строительства трехэтажного дома на улице Горького в поселке Пашковском.

«При этом он, не имея финансовой и правовой возможности исполнить свои обязательства, вводил покупателей в заблуждение: демонстрировал территорию, на которой будет возводиться объект строительства, размещал рекламу, а также создавал видимость проведения строительных работ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге мужчина похитил 22 млн рублей собранных средств. От его действий пострадал 21 человек.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Советский районный суд. Мошенник находится под арестом.