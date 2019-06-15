В Ростове женщина выбросила из окна квартиры более 20 котов

Жители Ростова пожаловались на соседку, которая выбросила из окна своей квартиры на четвертом котов и кошек

Инцидент произошел на улице 2-й Краснодарской. У женщины в квартире проживало около 30 кошек. Точно количество выброшенных животных соседи подсчитать не смогли. По их словам, ранее женщина выносила их на улицу, а недавно начала выкидывать. В один вечер она разом выбросила 17 котов, потом продолжила выбрасывать еще, пишет 161.ru . Часть из выброшенных на улицу кошек получили при падении травмы, еще два котенка погибли.

Соседи связали это со своим обращением в органы опеки. Оно касалось дочери женщины, которая недавно родила. Жители дома были обеспокоены тем, что, по их мнению, содержать ребенка в таких условиях невозможно. Специалисты пришли к женщине, но она им не открыла. После этого она начала избавляться от животных.

После соседи написали заявление в полицию. К женщина пришел участковый, но ему также дверь не открыли. Он предложил жильцам собрать деньги на адвоката и подать на женщину в суд.

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Он предусматривает штрафы или административные наказания.