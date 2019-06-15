В Ростове женщина выбросила из окна квартиры более 20 котов
Жители Ростова пожаловались на соседку, которая выбросила из окна своей квартиры на четвертом котов и кошек
Инцидент произошел на улице 2-й Краснодарской. У женщины в квартире проживало около 30 кошек. Точно количество выброшенных животных соседи подсчитать не смогли. По их словам, ранее женщина выносила их на улицу, а недавно начала выкидывать. В один вечер она разом выбросила 17 котов, потом продолжила выбрасывать еще, пишет 161.ru. Часть из выброшенных на улицу кошек получили при падении травмы, еще два котенка погибли.
Соседи связали это со своим обращением в органы опеки. Оно касалось дочери женщины, которая недавно родила. Жители дома были обеспокоены тем, что, по их мнению, содержать ребенка в таких условиях невозможно. Специалисты пришли к женщине, но она им не открыла. После этого она начала избавляться от животных.
После соседи написали заявление в полицию. К женщина пришел участковый, но ему также дверь не открыли. Он предложил жильцам собрать деньги на адвоката и подать на женщину в суд.
Как писали Юга.ру, в конце декабря 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Он предусматривает штрафы или административные наказания.
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