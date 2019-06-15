В Краснодаре начинают ремонт дороги из Индустриального в Победитель
17 июня в Краснодаре стартует ремонт дороги улицы Евдокимовской, которая ведет из поселков Индустриального и Победителя на Восточный обход
Участок Евдокимовской между улицами Милютинской и Весенней длиной 3,5 км отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот участок позволяет из двух поселков выезжать на магистраль, связывающую М4 «Дон» и улицу 1-го Мая, открытую после капремонта весной 2019 года.
Работы будут проводится в несколько этапов, в связи с ремонтом на этом участке будут вводиться ограничения. На первом этапе частично закроют движение на участке от Милютинской до пересечения с дорогой, идущей вдоль водоотводного канала. Остальные четыре этапа предусматривают полное закрытие участков дороги по Евдокимовской для движения транспорта в границах работ.
Все работы планируется завершить до конца октября, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как писали Юга.ру, в мае завершился также ремонт подъездной дороги к поселку Индустриальному.
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