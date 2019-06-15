На Дону раскрыли убийство 40-летней давности

Правоохранительные органы задержали в Новошахтинске подозреваемого в совершении убийства, которое произошло 40 лет назад

По данным следствия, летом 1979 года этот мужчина решил ограбить сельхозпредприятие. Он проник на территорию, несколько раз ударил ножом сторожа, отчего тот скончался на месте.

Убийцу объявили в розыск, но ему удалось покинуть Ростовскую область, после чего он сменил документы и под чужим именем скрывался в северных регионах страны.

63-летнему задержанному предъявили обвинение по п. «е» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Следствие ходатайствует о его аресте.