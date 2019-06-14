В Краснодаре 15, 23 и 28 июня перекроют центральные улицы из-за бала выпускников

В центре Краснодара ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения губернаторского бала выпускников

Само мероприятие состоится 28 июня. Репетиции бала пройдут 15 и 23 июня. С 6:00 до 18:00 15 и 23 июня нельзя будет проехать: по улице Постовой от Захарова до Октябрьской;

по улице Красной от Советской до Постовой;

по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, между Красной и Кондратенко.

Проезжую часть на этих участках улиц также освободят от припаркованного транспорта.

В день проведения бала, 28 июня, движение будет перекрыто: с 6:00 до 19:30 по улицам Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской;

с 18:00 до 21:00 по улице Красной от Карасунской до Советской;

с 6:00 до 24:00 по улице Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской; по Рашпилевской от Советской до Пушкина;

с 14:00 28 июня до 1:00 29 июня по Красной от Советской до Кондратенко; по Постовой от Захарова до Октябрьской; по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора благоверного князя Александра Невского, между Красной и Кондратенко.