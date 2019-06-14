В Краснодаре 15, 23 и 28 июня перекроют центральные улицы из-за бала выпускников
В центре Краснодара ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения губернаторского бала выпускников
Само мероприятие состоится 28 июня. Репетиции бала пройдут 15 и 23 июня.
С 6:00 до 18:00 15 и 23 июня нельзя будет проехать:
- по улице Постовой от Захарова до Октябрьской;
- по улице Красной от Советской до Постовой;
- по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, между Красной и Кондратенко.
Проезжую часть на этих участках улиц также освободят от припаркованного транспорта.
В день проведения бала, 28 июня, движение будет перекрыто:
- с 6:00 до 19:30 по улицам Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской;
- с 18:00 до 21:00 по улице Красной от Карасунской до Советской;
- с 6:00 до 24:00 по улице Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской; по Рашпилевской от Советской до Пушкина;
- с 14:00 28 июня до 1:00 29 июня по Красной от Советской до Кондратенко; по Постовой от Захарова до Октябрьской; по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора благоверного князя Александра Невского, между Красной и Кондратенко.
Кроме того, от припаркованного транспорта 28 июня освободят следующие участки:
- с 6:00 до 19:30 улицы Ленина и Гимназическую — от Красноармейской до Рашпилевской;
- с 6:00 28 июня до 1:00 29 июня Красную от Карасунской до Кондратенко; проезды с западной и восточной сторон Войскового собора благоверного князя Александра Невского, между Красной и Кондратенко; Постовую от Захарова до Октябрьской; Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской; Рашпилевскую от Советской до Пушкина.
В местах перекрытий установят временные дорожные знаки.
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