В Сочи экс-директора «Водоканала» отправили в колонию за превышение должностных полномочий
Центральный районный суд Сочи в июне вынес обвинительный приговор бывшему директору МУП «Водоканал» 58-летнему Сергею Винарскому
Суд приговорил его к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 14 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Винарский признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), из-за чего сочинское МУП «Водоканал» не получило более 38 млн рублей, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года в МУП «Водоканал» обратился застройщик с заявлением о подключении объекта индивидуального жилищного строительства на улице Белорусской. По данным следствия, у предприятия не было технической возможности подключить объект к водоснабжению, но директор лично заключил с застройщиком договор о подключении к сети. В октябре 2018 года Винарского задержали в Сочи.
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